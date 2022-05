Festival in Leonberg Nicht nur Geldof will es noch mal wissen

Anfrage bei 200 Künstlern

Geld spielt nicht nur im großen Showbusiness eine zentrale Rolle. Auch der Leonberger Veranstalter muss auf die Kosten achten: „Natürlich geht es darum, Kultur in unsere Stadt zu bringen, aber es muss sich auch rechnen.“ Eine schwarze Null sollte schon am Ende stehen, ist Strassburgs Devise – gerade bei einem kommunalen Festival.

Geldolf kommt eigens zu Leonpalooza

Und so entscheiden oft persönliche Kontakte, Sympathie und noch öfter Zufälle über den Auftritt eines echten Stars. Wie bei Bob Geldof etwa. „Er weiß, wie schwierig die Organisation eines Festivals ist“, sagt Nils Straßburg. „Und er liest zum Glück noch selbst Mails.“ Und so erfuhr der sozial engagierte Ire von der Anfrage aus dem bis dato unbekannten Leonberg und fand Gefallen daran, doch noch mal auf die Bühne zu gehen. Geldof kommt mit jenen Musikern, die auch in seiner Band Boomtown Rats gespielt hatten eigens für dieses eine Konzert ins Ländle. „Der will“, freut sich Gastgeber Straßburg.

Nena begeistert drei Generationen

Auch Nena will. Die eigenwillige Sängerin hatte ihre Deutschland-Tournee aus Protest gegen mögliche 2G-Regeln abgesagt und macht nur zwei Konzerte in Deutschland: eines in Lüneburg und eben am 15. Juli die Show in Leonberg. Für Nils Strassburg ein „echter Glücksfall“. Eben weil sie ein generationenübergreifendes Publikum anspricht und Hits am laufenden Band liefert.

Dass Nena, besonders seit ihren Aussagen rund um die Coronapandemie, mindestens polarisierend ist, das weiß auch Strassburg. Für ihn war die Entscheidung aber Abwägungssache, wie er sagt: „Wir bewerten Künstler zunächst einmal musikalisch“, erklärt er. Das stehe für ihn im Vordergrund. Man habe bei der Zusammenstellung des Programms aber auch darauf geachtet, Frauen auf die Bühne zu holen – denn diese sind in der Musikbranche deutlich unterrepräsentiert. Nena stehe da ganz oben auf der Liste, sagt Strassburg. Und sie sei ein Zugpferd – und die Ticketkäufer kämen aus dem ganzen Land nach Leonberg.

Nicht immer hatte der Organisator solche Erfolgserlebnisse. „Es gibt auch wahnsinnig viele Absagen“, berichtet er. „Manchmal glaubst du, dass alles klar ist, dann platzt es in letzter Sekunde. Und du hast wieder ein Loch im Programm.“ Zum Promiaufgebot hätte eigentlich auch Manfred Mann mit seiner Earthband gehört. Doch der Altstar spielt am Vorabend des Auftritts in Tübingen. „Zwei Konzerte hintereinander waren ihm dann doch zu viel“, meint Straßburg.

Bis vor einer guten Woche hatte der Leonpalooza-Chef noch einen schwarzen Fleck im Programm. Dann kam einer dieser nächtlichen Anrufe: Um 0.35 Uhr sagte das Management von Silly zu. Alles in Butter!

Letzte Zusage um 0.35 Uhr

Keine Palettensofas

Dass es beim Festival 2022 nicht mehr so familiär zugehen kann, wie in beiden Vorjahren, versteht sich von selbst. Es gibt eine größere Bühne und bei den Top-Acts wie Nena und Geldof 1300 Stehplätze. Bei den anderen Konzerten können 800 Menschen auf Stühlen Platz nehmen. Die gemütlichen Palettensofas fallen weg. „Das hätten wir in diesen Dimensionen nicht hingekriegt“, meint Strassburg. Dass sich die Dimensionen wesentlich verändern, war ihm spätestens nach den Zusagen der beiden Superstars klar: „Da habe ich mir gedacht: Oh, das wird was!“

Speisen und Getränke aus der Region

Trotzdem können sich die Gäste wie immer auf ein kulinarisches Angebot und vielfältige Getränke freuen. Das meiste von regionalen Anbietern, wie er betont, auch aus Leonberg. „Die Leute sollen sich in jeder Beziehung wohlfühlen.“

Nur einen großen Wunsch, den konnte er sich bisher nicht erfüllen: ein Konzert mit Sting. Immerhin hat er dessen genialen Gitarristen Dominic Miller zu Gast. Der jazz- und bluesaffine Musiker steht am Vorabend mit seinem Chef bei den Jazz Open auf der Bühne und nutzt den freien Tourtag für ein Gastspiel in Leonberg.

Langweilt sich Sting?

Dass einer der musikalischen Gehirne aus Stings Band zu Leonpalooza kommt, ist ein Riesending, frohlockt Nils Strassburg. Und hat die Hoffnung auf den ganz großen Coup noch nicht aufgegeben: „Wer weiß: Vielleicht langweilt sich Sting ja und kommt auch spontan zu uns?“