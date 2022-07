Grandios das Finale, in der bei bekannten Liebesliedern das Wort Love durch Horst ersetzt wird: I will always Horst you. Oder sagen wir ganz einfach: All you need is Horst! Das Auditorium auf dem voll besetzten Bürgerplatz feierte die Sänger, und Festivalmacher Nils Strassburg war mehr als zufrieden – auch über den Umstand, dass Bob Geldof schon auf dem Weg nach Leonberg war. Der Altmeister hatte am Donnerstagabend seinen Auftritt, an diesem Freitag spielt Nena.