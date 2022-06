Das Wetter in der Region ist am Pfingstwochenende wenig einladend. Trotzdem haben die vielen Veranstaltungen im Altkreis Leonberg zahlreiche Menschen vom Sofa gelockt – ob für den Renninger Kunsthandwerkermarkt (Bild links), das Frühlingsfest des Musikvereins Weil der Stadt oder für allerlei Konzerte. Rappelvoll wird es regelrecht auf dem Pfingstmarkt in Friolzheim am Montag (Bild rechts). In dichten Gruppen tummeln sich die Besucher in der reich bestückten Ortsmitte. Vor allem im Vergnügungspark ist so richtig was los. Der Wunsch, nach der langen Coronapause endlich wieder etwas zu erleben, ist bei den Menschen deutlich spürbar.