Ferry Porsche Challenge Porsche-Stiftung unterstützt Projekte im Kreis

Rund 600 Bewerber

Um die Fördergelder hatten sich seit Oktober 2019 rund 600 Projekte in den Regionen Stuttgart und Leipzig in einem mehrstufigen Wettbewerb beworben. Die Ferry-Porsche-Stiftung unterstützt damit Initiativen in den Bereichen Bildung und Wissenschaft, Soziales, Umwelt, Kultur und Sport. Rund 70 000 Menschen haben bis Februar diesen Jahres ihre Stimme abgegeben. Aus den 35 meist-geklickten Projekten wählte die Jury der Ferry Porsche Challenge nun 20 Preisträger. Die weiteren nominierten Initiativen erhalten je 5000 für ihre Projekte an den Porsche- Standorten in den Räumen Stuttgart und Leipzig. „Wir unterstützen Menschen, die Verantwortung übernehmen, anderen helfen und die Welt besser machen“, sagt Oliver Blume, Kuratoriumsvorsitzender der Porsche-Stiftung und Jury-Mitglied.