Ferienprogramme in der Region Spaß und Abwechslung auch ohne Urlaub

Auch in Weissach können Schüler sowohl am langen Sommercamp teilnehmen als auch an Einzelveranstaltungen, die nur ein paar Stunden dauern. Das Sommercamp findet vom 3. bis zum 14. August in und um die beiden Heckengäu-Sporthallen statt. Zum Beispiel können sich Kinder am 18. August zum Klettern aufmachen oder sich am 19. August mit den Jägern auf die Pirsch begeben. Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren sind dafür am 21. August zu „Beauty, cocktails & chill“ ins Jugendhaus Rectory eingeladen. Informationen zum kompletten Programm und zu den Anmeldungen gibt es online unter www.unser-ferienprogramm.de/weissach.