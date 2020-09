Ferienprogramm Renningen Schwertkampf und Bogenschießen sind der Renner

Renningen - Es sind ungewöhnliche Gestalten, die sich am Samstagvormittag rund um die Renninger Bergwaldhalle eingerichtet haben. In mittelalterlichen Kostümen, einer sogar in einer leichten Ritterrüstung, empfangen sechs Mitglieder des Brauchtumsvereins Freye Rittersleut Randingen sieben Kinder, um diesen ein Ferienprogramm zu bieten, bei dem die sechs Jungen und ein Mädchen tief ins Mittelalter eintauchen können.