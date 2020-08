Ferienprogramm Renningen Mit der „Jagd“ ins Schwarze getroffen

Renningen - Alles übers Jagen erfahren, mit Pfeil und Bogen schießen und einen Greifvogel auf der Hand halten – das hat viele Kinder interessiert. Entsprechend groß war die Nachfrage nach der Veranstaltung „Mammutzahn, Hirsch und Falke – Jagd gestern und heute“ im Sommerferienprogramm von Renningen. 70 Kinder hätten gerne daran teilgenommen, berichtete Christian Kübler, seit April neuer Stadtarchivar, 16 konnten am Mittwochvormittag an der Realschule nur dabei sein. Galt es doch auch in den Ferien, Corona-bedingt Abstand zu halten.