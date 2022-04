Ferienprogramm in der Georgiihalle Der Wanderzirkus ist in der Stadt

Doch nach zwei Jahren Coronapause, denn die Osterferien fielen immer in den Lockdown, sind aktuell nur 40 statt sonst mehr als 70 Kinder dabei. Die Pause hat dazu geführt, dass viele der ehemaligen „Zirkuskinder“ nun zu Betreuerinnen und Betreuer herangewachsen sind, die den Hauptamtlichen zur Seite stehen. Wie etwa Adina Dengler, Katrina Schwab und Sonja Rajh, die der „Dompteurin“ Kristina Maurer – sonst Sozialarbeiterin an der Schellingschule und am ASG – nun helfen, die „wilden Tiere“ im Zaum zu halten. Löwen, Affen, Leoparden, ja sogar ein Wurm üben in einem Parcours klettern, springen und vieles mehr.