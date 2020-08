Ferienkurse in Leonberg Einen selbst geschmiedeten Silberring für die Mama

Dem Team der fünf Azubis in der Stadtverwaltung, die traditionell das Ferienprogramm organisieren, ist es gelungen, 114 Kurse auf die Beine zu stellen an denen 889 Kinder und Jugendliche teilnehmen. Insgesamt 42 Kursleiter sind eingebunden. „Das ist eine gute Erfahrung für die Auszubildenden, sie üben sich im Organisieren, im Kontakt zu den Bürgern, im Anwenden von Vorschriften und sie erfahren, dass es überhaupt nicht so einfach ist, so viele Erwartungen, Ansprüche und Befindlichkeiten unter einem Hut zu bekommen“, sagt der Verwaltungschef.

Blümchen oder Totenkopf?

Derweil versteht man sein eigenes Wort nicht mehr. Die Kinder hauen auf die Silberstreifen ein. „Wir stauchen das Material, damit es fester wird“, erläutert Michael Uhlig. Der Gold- und Silberschmied aus Tübingen bietet schon seit 18 Jahren Ferienkurse in Leonberg an. Dann kommen die Kinder einzeln vorbei, um mit der Punze das Ornament einzuschlagen, das sie für die Ringe, Armspangen und Anhänger gewählt haben – Blümchen, Herzchen, Delfine, Linien und Kreise. Aber einer der Jungs will unbedingt stilisierte Totenköpfe in den Ring für Mama prägen. Denn für die Mütter ist der Schmuck gedacht – keine und keiner aus der Gruppe meldet sich auf die Frage, ob jemand etwas für den Papa anfertigt.

Sichtlich angetan vom Gesehenen macht sich der Oberbürgermeister auf den Weg zu einem PC-Kurs im benachbarten Albert-Schweitzer-Gymnasium. Dort geht es bestimmt leiser zu.

Restplätze für Kurse sind noch unter www.ferien.leonberg.de buchbar.