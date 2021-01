Ferienende im Kreis Böblingen Die Rektoren fühlen sich gewappnet

Corona-Konzept schon im Juli erstellt

An der August-Lämmle-Schule in Leonberg hat man sich bereits im Juli ein Corona-Unterrichtskonzept gegeben. „Da ging es zum einen darum, dass alles einheitlich abläuft. Dass Aufgaben etwa immer am gleichen Wochentag abgegeben werden müssen“, erklärt Schulleiter Karl Heinz Wetterauer. So müssten Eltern, die mehrere Kinder an der Grund- und Gemeinschaftsschule haben, nicht an mehreren Tagen vorbeikommen.

Zum anderen sollte der Unterricht so geplant werden, dass er im Präsenz- aber auch im Fernunterricht gehalten werden könne. „Auch werden wir für den Heimunterricht die Wochenstruktur vorgeben. Diesen Wunsch haben die Eltern geäußert“, sagt Wetterauer, der darauf hinweist, dass die Anforderungen für die Klassen 1 bis 4 und 5 bis 10 sehr unterschiedlich sind.

Kopieren, damit Eltern nicht drucken müssen

Am Montag werden die ersten Aufgaben im Windfang am Eingang ausgelegt. „Wir möchten den Eltern nicht die Aufgabe aufbürden, unzählige Blätter ausdrucken zu müssen“, erklärt der Schulleiter. Nicht alle verfügten über die nötige Ausstattung. Dabei sei nicht die Hardware wie Laptop, PC oder Drucker das größte Problem, sondern ein fehlender Internetanschluss. „Es gibt bei uns nicht eine Klasse, wo es nicht mindestens einen Fall gibt“, sagt Wetterauer.

Die August-Lämmle-Schule verwendet wie viele Leonberger Schulen die Schulcloud. Dort gibt es nicht nur alle Materialien zum Download, sondern auch einen Messengerdienst, und auch der Videounterricht der Gemeinschaftsschule wird darüber abgehalten. „So ein Download erfordert jetzt keine große Datenmengen. Das geht auch übers Handy. Aber die Videokonferenz verschlingt unheimlich viel Datenvolumen“, verdeutlicht er das Problem – für das die Schule bislang noch keine Lösung gefunden hat.