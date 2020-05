Fellbach/Leonberg Proberentner mit Klein-Wimbledon im Garten

Fellbach/Leonberg - Norbert Peick hat in seinem Garten in Fellbach ein kleines Wimbledon geschaffen. Zumindest der Rasenplatz erinnert vage an das traditionsreiche Tennisturnier in London, das in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Das war keine gute Nachricht für Norbert Peick, der Anfang Juli als Schiedsrichter-Beobachter vor Ort gewesen wäre. Doch das ist nicht der einzige Job, auf den der 61-jährige gebürtige Bayer verzichten muss. Er leitet für gewöhnlich seine eigene Eventagentur, die seit dem Jahr 2005 hauptsächlich Sportveranstaltungen für Freizeitsportler organisiert. Außerdem gehört er beim Jugendcup in Renningen und Rutesheim als Supervisor zum Team der Turnierleitung. Zudem ist er als Oberschiedsrichter mit der höchsten Lizenz des Internationalen Tennisverbands ITF, die er seit 1988 besitzt, bei zahlreichen Turnieren in Deutschland und fernab der Heimat gefragt. Anfang März, bei seinem bis heute letzten Einsatz, war er beim Davis-Cup in Zagreb/Kroatien eingeteilt. „Drei Tage später war dann alles ganz anders“, sagt Norbert Peick, der nun die sonnigen Tage auf dem Fahrrad oder eben mit seiner ebenfalls sportbegeisterten Ehefrau Kerstin im heimischen Garten verbringt.