Am Samstag gegen 21.40 Uhr waren mehrere Spaziergänger auf dem mit Gras bewachsenen Feldweg unterhalb des Natur- und Erholungsgebietes Berg in Malmsheim unterwegs. Einer Familie mit ihren zwei Hunden fiel dabei ein Fahrzeug auf, das ihrer Meinung nach mit nicht angepasster Geschwindigkeit den Feldweg aus Richtung der Gartengrundstücke in Richtung Straße unterwegs war.