Feiertag in Leonberg Beim THW fließt wieder der Maibock

Die Maibock-Feste des Technischen Hilfswerkes in Leonberg sind legendär. Tausende strömen in der Mainacht und am Feiertag selbst in die THW-Zentrale im Gewerbegebiet Hertich, um den Wonnemonat mit Musik und Tanz zu beginnen. In den vergangenen zwei Jahren allerdings fiel das beliebte Fest Corona zum Opfer. Doch jetzt starten die Leonberger THW’ler wieder durch. Was die Gäste erwartet, erzählt Kimon Karakostas, der Vorsitzende der THW-Helfervereinigung.