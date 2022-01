Fehlende Nachfrage Warmbronner Teststation schließt

Testmöglichkeit der Sozialstation in Gerlingen bleibt vorerst

So war an diesem Montag bislang die letzte Möglichkeit, sich im Leonberger Teilort testen zu lassen. Das haben die Bürgerinnen und Bürger, die noch einmal das Angebot angenommen hatten, dann vor Ort erfahren. „Wenn sich die Coronalage wieder ändert, können wir ganz schnell erneut eine Testmöglichkeit schaffen“, sagt Sebastian Küster, der Pressesprecher der Stadt Leonberg. Weitere Teststationen wie im Leonberger Bürgerzentrum, in Höfingen oder in Gebersheim wurden im Dezember gar nicht mehr aufgemacht. Allein in Gerlingen bietet die Sozialstation Leonberg momentan noch einen Test-Service an: im Alten Rathaus montags bis freitags von 9.30 bis 11.30 Uhr.