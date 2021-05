Faustball in Ditzingen Ein Länderspiel zur verspäteten Jubiläumsfeier

Von einiger Aufregung berichtet die Chronik im Jahr 1978: Damals gab es lange Diskussionen um den Faustballplatz Lehmgrube. Einige Gemeinderäte machten sich für einen Tennenbelag stark. Am Ende konnte aber 1980 ein neuer Rasenplatz mit Flutlicht seiner Bestimmung übergeben werden, der damals Maßstäbe setzte.

Mehrere Jahre in der Verbandsliga

Sportlich am hochklassigsten spielten die Faustballer in den Jahren 1979 und 1980 sowie 1986 bis 1989 in der Verbandsliga. 1987 wurde das Team bei der Sportlerehrung der Stadt Ditzingen ausgezeichnet. Beim Schwabenpokal erreichten die Turn- und Sportfreunde unter 120 Konkurrenten einen beachtlichen siebten Platz.

Mitte der 80er Jahre fanden immer mehr Frauen Interesse am Faustball und starteten in verschiedenen Mannschaften. Während ein Männerteam zuletzt 2015 am Spielbetrieb teilnahm, sind die Frauen bis heute aktiv. Die größten Erfolge waren eine Saison in der Schwabenliga, der dritthöchsten in Deutschland, und die Teilnahme an den Deutschen Frauen-30-Meisterschaften in den Jahren 2006 und 2011, die jeweils in Ditzingen stattfanden. Zuletzt schlugen die TSF-Frauen in der Landesliga auf.