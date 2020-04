Fastenzeit der Muslime beginnt Corona bremst auch den Ramadan aus

Auch andere Moscheegemeinden in der Stadt, aber auch Gemeinden in Sindelfingen oder Weil der Stadt laden im Ramadan zum öffentlichen Fastenbrechen ein – und freuen sich auch über deutsche Besucher. Denn anders, als es die die meisten Nichtmuslime verstehen, geht es im Fastenmonat nicht primär um den Verzicht. „Das schönste am Ramadan ist die Gemeinschaft, das gemeinsame Beten und Essen am Abend“, sagt Osman Yozgat vom Vorstand der Herrenberger Moschee.