Fasnetsumzug in Weil der Stadt Wenn Ali Baba Mundschutz trägt

Weil der Stadt - Eigentlich hatten die Weiler Narren sich etwas Nettes für den Fasnetssonntag ausgedacht. Doch dann der nächste Tiefschlag: Am späten Sonntagnachmittag erreicht sie eine Nachricht vom Landratsamt Böblingen: Selbst wenn dieses Video im Oktober gedreht wurde, so die Behörde, sei es nicht coronakonform. Die Narren sollten es löschen, andernfalls müsse man dem nachgehen. Die Redaktion erreicht die Nachricht erst am Abend, wenige Minuten vor Redaktionsschluss. Doch wir wollen Ihnen, liebe Leser, nicht vorenthalten, was in dem Video zu sehen gewesen wäre. Lesen Sie nun hier unseren ursprünglichen Bericht: