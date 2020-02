Fasnet Weil der Stadt Fast tumultuarisch feiern die Weiler schon immer

Viel, was die Fasnet heute ausmacht, mussten Stoppel und seine Generation dann erst aufbauen. „In meiner Zeit haben wir das Spittl bezogen“, nennt er ein Beispiel. Die Freiwilligen vom Wagenbau, die bis dato überall unterkamen, wo ein Bauer eine Scheuer frei hatte, brauchten dringend eine zentrale Werkstatt. Der Plan war erst, eine Halle aus Blech einer Firma abzukaufen und im Sägeweg wieder aufzustellen. „Bürgermeister Friedrich Knobloch kam dann auf die Idee: Stellt das Material im Spital unter, bis Ihr die Halle aufbauen könnt“, erinnert sich Stoppel. „Da haben wir gesagt: Bleiben wir doch gleich im Spital.“

Die zweite große Innovation waren die Bälle. In den 70ern wurde die Stadthalle gebaut, fortan konnte man richtig feiern. „Wir haben damals jeden reingelassen, bestimmt 700 Leute“, berichtet Roland Stoppel. „Und es ist trotzdem nichts passiert.“ Am Fasnetswochenende lief der Hallenbetrieb nahezu rund um die Uhr, immer war es rappelvoll. „Das war finanziell unser Kapital“, erklärt der damalige Vorsitzende. Umgekehrt hieß das aber auch – damals, ebenso, wie heute: Die Zunft brauchte unheimlich viele Ehrenamtliche, die all das stemmen. „Seit ich mich erinnern kann, ist die Zunft ein Verein“, sagt Stoppel. „Helfer zu finden, war nie ein Problem.“

Vielfalt den Maskengruppen entwickelt sich in den 70ern

Kreuz und quer ist er in der Republik umhergefahren, um die Traditionen aufzubauen. Zusammen mit der Textilfabrik Negele entwarf man die Uniformen für den Siebenerrat, aus dem Rheinland kamen die Kleider fürs AHA-Ballett. Was aber für die heutigen Zuschauer am sichtbarsten ist: Auch die Vielfalt an den Maskengruppen entwickelte sich in den 70ern. Zuvor hatte es nur Hexen gegeben. „Über jede neue Gruppe haben wir im Gesamtausschuss beraten“, berichtet Stoppel. „Alle hatten aber einen Bezug zu Weil der Stadt.“

Schon Anfang der 70er begann dann auch die große Zeit der Umzüge mit bis zu 70 000 Zuschauern, die am Fasnetssonntag in das kleine Städtle strömten. „Anfangs haben wir den Musikkapellen von außerhalb noch den Bus gesponsert, um sie nach Weil der Stadt zu bekommen“, erinnert sich Roland Stoppel. Was aber das wirkliche Geheimnis der Weiler Fasnet ist, kann er nur vermuten. Vielleicht die Mischung aus schwäbischer Fasnet und rheinischem Karneval? „Ja, bestimmt, wir sind ja in keinem überregionalen Verband“, sagt er. Auch das habe man damals beschlossen.

Stoppel freut sich, dass diese Besonderheit jetzt sogar die Unesco anerkannt hat. Und überhaupt: Wie sich die Narrenzunft seit ihrer Gründung entwickelt habe, hätte es besser nicht sein können, ist ihr Ehrenvorsitzender überzeugt: „Ich bin richtig stolz auf den Verein.“