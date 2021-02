Fasnet in Weil der Stadt Wenn bei gestandenen Narren Tränen fließen

Und tatsächlich geht es für die meisten der 1400 Zunftmitglieder fast das ganze Jahr über um jene Phase zwischen November und Februar, in der, sieht man mal von der Weihnachtszeit und Silvester ab, in der alten Reichsstadt alles andere zur Nebensache gerät. „Wir fangen direkt nach Ostern mit den Plänen an“, erzählt Michel Borger. Befreundete Zünfte werden eingeladen, der Blick fällt zudem in andere närrische Metropolen, was dort so getrieben wird.

So ist Borger über Jahre immer an Rosenmontag nach Köln gefahren: „Wahnsinn, was da los ist“, schwärmt er immer noch über die Jecken vom Rhein. Wobei ein aufrechter AHA’ler sich durchaus auf Augenhöhe mit den rheinischen Karnevalprofis sieht. „Wir waren die ersten hier in der Gegend, die ihre Umzüge mit Wagen gestaltet haben“, sagt Obernarr Borger selbstbewusst. Bis heute ist die Mischung aus alemannischen Maskengruppen und den aufwendig gestalteten Motivwagen ein Markenzeichen der Weiler Fasnet.

Die Narren haben Verständnis

Nur diesmal eben nicht. Die Altstadt, in der an den Fasnet-Sonntagen üblichweise mehr als 50 000 Menschen feiern, bleibt diesmal leer. Stattdessen bestellt sich die Familie Kadasch am Sonntag ihr Mittagessen bei Conny im „Baum“. Dort gibt es, welche Überraschung, ein echtes AHA-Menü: Schnitzel und Fleischküchle auf Kässpätzle. „Das ist eine gute Grundlage, und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt“, freut sich der Zunftmeister auf den närrischen Feiertag – diesmal im kleinsten Kreis.

Und so werden ihn auch die 800 Bären, Clowns, Hexen, Schellenteufel, Schelme, Schlehengeister, Steckentäler und Zigeuner verbringen: fröhlich, aber daheim. „Als wir alles absagen mussten, da hatten wir schon ein bisschen Sorgen, wie das unsere Mitglieder aufnehmen“, erzählt Borger. „Aber alle hatten Verständnis.“

„Fasnet lebt, wer sie in sich trägt

Das passt zum Vereinsmotto „Fasnet lebt, wer sie in sich trägt“. So wundert es auch nicht, dass die Fasnet-Granden von Passanten immer mal wieder mit „AHA! AHA! AHA!“ statt mit „Hallo“ gegrüßt werden, als sie am Narrenbrunnen für die Zeitung aus dem närrischen Nähkästchen plaudern. In der Arztpraxis gegenüber öffnet sich sogar das Fenster: Zwei Zigeunerinnen winken herüber.

Für jene Leser, die mit den karnevalistischen Strukturen an der Würm nicht ganz so vertraut sind: Das sind keine Vertreterinnen einer ethnischen Minderheit. Sie gehören schlicht zur gleichnamigen Zunftgruppe, die auch dadurch bekannt ist, dass ihre Aktiven am Pferdemarktdienstag zu Fuß von Weil der Stadt nach Leonberg ziehen. Gewissermaßen zur Einstimmung auf das eigene Fest.

Am Sonntag um 14.11 Uhr gehts rund

Übrigens: Auch Reingeschmeckte sind Fasnet-Fans: Eine Dame lobt auf Hochdeutsch den Film vom Rathaussturm mit Spielzeugfiguren. „Jetzt brauche ich nur noch schwäbisch lernen.“ Die AHA-Chefs lachen verschmitzt: „Man muss auch mal den Nachwuchs ranlassen“. Ein junges Team um Tobias Reim hatte die Entmachtung des neuen Bürgermeisters Christian Walter mit viel Liebe in Szene gesetzt.

Die Dame aus dem Norden kann sich freuen: Am Sonntag um 14.11 Uhr ist auf der Homepage der AHA der alternative Umzug zu sehen. Vielleicht wird in dem Video ja noch eine Art Jubiläum verarbeitet. Sind doch Borger (56) und Kadasch (44) zusammen 100 Jahre alt. Das ist den beiden erst beim Pressetermin aufgefallen. „Ist ja irre“, sagt der Zunftmeister lachend. „Da machen wir noch was draus.“