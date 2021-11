Fasnet in Weil der Stadt S’ Hexle ist wieder aufgewacht

„Intensiv“ nennt der Narrenboss Frank Gann die vergangenen Wochen und Tage vor der feierlichen Eröffnung der Fasnetsaison. Dass die Coronazahlen jüngst wieder in die Höhe geschossen sind, hat auch die Weiler Narrenzunft zu spüren bekommen. „Wir haben am Mittwochabend noch überlegt, ob wir die Eröffnung nicht ganz absagen“, gesteht Gann am Donnerstag. „Oder zumindest, ob wir den Startzeitpunkt verschieben.“ Am Ende ziehen die Narren dann aber doch auf den Marktplatz, zur Freude der, so schätzt Gann, rund 400 anwesenden Besucher – nach einem Jahr Pause für Viele auch ein sehnlichst erwartetes Highlight im städtischen Veranstaltungskalender.