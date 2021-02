Die Gebersheimer Leicha Hexa feiern in diesem Jahr ihren elften Geburtstag. Foto: privat

Nicht ganz zuhause gehalten hat es auch die umtriebigen Leicha Hexa aus Gebersheim. „Leider müssen auch wir in diesem Jahr unsere Schemen und Häser im Schrank lassen. Nichtsdestotrotz haben wir die Ortschaftsverwaltung Gebersheim am Schmotziga Dorschdich gestürmt und umdekoriert“, schreibt uns die erste Hexameisterin Sabrina Bietz-Pannier. Die Kinder können sich jetzt ganz coronakonform ein Bombole mitnehmen und so ein wenig die Fasnet feiern. Das Bedauern um den Wegfall der Fasnet ist bei der 1. Narrenzunft Gebersheimer Leicha Hexa umso größer, denn sie hätte in diesem Jahr ihr 11-Jahr-Jubiläum gefeiert.