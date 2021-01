Familien-Alltag Schule im Wohnzimmer und am Esstisch

Zwei Arbeitsplätze zuhause

Gleichwohl wissen die Karas, in welch’ komfortablen Lage sie sind: Beide können im Homeoffice arbeiten und sich ihre Arbeitszeit relativ flexibel einteilen. „Wir sind auch technisch gut ausgestattet. Das ist nicht in jeder Familie selbstverständlich“, sagt Recep Kara, der im Vertrieb arbeitet. Jeder habe seinen Arbeitsplatz. Und die Kinder hätten rasch verstanden, dass die Eltern arbeiten müssen, obwohl sie zuhause sind.

Während Ayla es nach Möglichkeit selbst überlassen bleibt, wann sie ihre Aufgaben erledigt, hat Arda viel Online-Unterricht. „Jetzt fließen auch die Nebenfächer ein, das war im ersten Lockdown nicht so“, sagt Mehtab Kara. Sogar Kunst und Sport stünden nun auf dem Stundenplan. Abends berichtet Arda von seinem Schultag. Manchmal mache sie sich Sorgen, sagt Mehtab Kara: Etwa wenn in den Klassenchats mit den Lehrern seine Nachfragen untergehen, dabei sei er doch so wissbegierig und hake gerne nach. „Die Mitarbeit ist sehr wichtig für die Note“, sagt Mehtab Kara. Klassenarbeiten seien schon lange keine mehr geschrieben worden. Insgesamt sei es viel schwerer, Schüler in der weiterführenden Schule als in der Grundschule zu motivieren.

Der Tag beginnt um 6.30 Uhr

Die Karas legen Wert darauf, dass sie und ihre Kinder trotz Homeoffice und Heimunterricht einen strukturierten Tag haben: Der Wecker klingelt spätestens um 6.30 Uhr. Danach ziehen sich alle an, so, als würden sie wie gewohnt das Haus verlassen und frühstücken gemeinsam. Dann geht jeder ans Werk. Wenn Ayla mit der Schule fertig ist, liest sie gerne Bücher oder ruht sich aus. „Wir spielen auch viele Spiele, gehen spazieren und machen Sport“, sagt Recep Kara. Schließlich müsse man die Kinder bei Laune halten – und ständig vor dem Fernseher oder an der Playstation sitzen sollen sie nicht. Corona habe die Familie zusammengeschweißt. Dennoch sind sich alle einig: „Wir wollen unser normales Leben zurück.“