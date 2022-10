Erneut haben in Weissach falsche Polizisten zugeschlagen: Am Montag gegen 15.30 Uhr wurde eine Frau aus der Buchenstraße in Weissach Opfer von Betrügern, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den Tätern, das Opfer davon zu überzeugen, ihre Ersparnisse von ihrem Konto abzuheben. Anschließend gaben die Betrüger vor, das Geld überprüfen zu müssen.