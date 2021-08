Rutesheim - Wegen versuchten Betruges ermittelt die Polizei in Rutesheim aktuell gegen zwei Tatverdächtige im Alter von 23 und 38 Jahren. Die beiden Männer hatten am Dienstag um 10 Uhr in der Rutesheimer Bahnhofstraße gegenüber einer Anwohnerin behauptet, dass das Fallrohr der Dachrinne ihres Hauses defekt sei. Im Anschluss haben die beiden Tatverdächtigen der Dame gegen Bezahlung ihre Dienste als Handwerker angeboten.