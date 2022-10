Fairtrade-Landkreis Böblingen Noch nicht ganz über die Ziellinie

Der Landkreis Böblingen will Fairtrade-Landkreis werden – und sucht kurz vor der Zielgeraden nun nach Unterstützung. Um zertifiziert zu werden, benötigt der Kreis aufgrund seiner Einwohnerzahl mindestens 50 Einzelhandels- und 25 Gastronomiebetriebe, die aufzeigen, dass sie fair gehandelte Produkte im Sortiment haben. Auch jeweils zwei Schulen, Vereine und Kirchen, die Produkte aus fairem Handel verwenden oder Bildungsarbeit zu dem Thema betreiben, sind ein Kriterium. Und genau in den letztgenannten Segmenten fehlt es noch an einigen wenigen Mitstreitern.