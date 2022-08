Fairtrade in Ditzingen Stadt sucht neue Mitstreiter

Eine Steuerungsgruppe koordiniert

Die Auszeichnung als Fairtrade-Stadt bestätigt der Kommune, sich in mehrere Bereichen mit dem Thema fairer Handel auseinandergesetzt und dies auch im Ort verankert zu haben. Eine Steuerungsgruppe koordiniert die Aktivitäten. Dazu zählt etwa, dafür zu werben, dass in Geschäften und in der Gastronomie faire Produkte angeboten werden und die Bevölkerung über die Ziele des Fairen Handels zu informieren.