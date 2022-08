Fairtrade im Kreis Böblingen Faire Händler gesucht

Der Landkreis Böblingen möchte Fairtrade-Landkreis werden und setzt zusätzlich auf Regionalität. Deshalb möchte sich das Landratsamt entsprechend zertifizieren lassen und benötigt Unterstützung aus der Bürgerschaft oder den Unternehmen. Das teilt die Behörde mit. Für die Zertifizierung müssen in Abhängigkeit der Einwohnerzahl bestimmte Kriterien erfüllt sein. Der Landkreis Böblingen benötigt mindestens 50 Einzelhändler und 25 Gastronomiebetriebe, die aufzeigen, dass sie fair gehandelte oder regionale Produkte im Sortiment haben. Alle, die diesen Weg zur Zertifizierung unterstützen können, sind aufgerufen, sich bis Ende September 2022 beim Landratsamt zu melden und zwar per E-Mail an l.kimmerle@lrabb.de.