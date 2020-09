Fairer Handel Heimsheim wird zum vierten Mal Fairtrade-Town

Viele Aktionen mussten dieses Jahr ausfallen

Das Engagement in Heimsheim ist vielfältig, berichtet die Stadtverwaltung: So steht jedes Jahr unter einem bestimmten Schwerpunktthema, zu dem immer im Frühjahr und im Herbst Veranstaltungen stattfinden. In diesem Jahr lautete das Motto „Handy & Co“. Für das Angebot im Frühjahr hatte die Steuerungsgruppe einen Referenten eingeladen, der in allen siebten Klassen der Ludwig-Uhland- Schule themenbezogene Workshops und in der Bücherei einen öffentlichen Infoabend abhalten wollte. „Leider wurden aufgrund der Pandemie alle Veranstaltungen abgesagt.“ Gleiches gilt für das „Faire Frühstück“, das eigentlich für September angedacht war. Auch bei jedem Frühjahrs- und Weihnachtsmarkt ist die Fairtrade-Gruppe präsent.