Leonberg - Zukunft fair gestalten – Fairer Handel für menschenwürdige Arbeitsbedingungen und Menschenrechte. Das ist das Thema der diesjährigen fairen Woche, an der sich auch die Eine-Welt-Läden Leonberg am Marktplatz und Weil der Stadt (Pfarrgasse 8) beteiligen. Sie findet vom 10. bis 24. September in ganz Deutschland statt.