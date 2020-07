Höfinger Scheffelmühle ist idyllisch im Glemstal gelegen

Da ist zum Beispiel die Lahrensmühle in Leonberg. Der Mühlenbetrieb wurde dort 1957 eingestellt. Heute wird das historische Mühlengebäude vor allem für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Einen Mühlenladen gibt es aber immer noch. Die Höfinger Scheffelmühle ist idyllisch im Glemstal gelegen. Der Mühlenbetrieb dort wurde 1967 eingestellt, heute befindet sich dort ein Keramikatelier. Am nördlichsten Rand des Kreises Böblingen, in Weissach, steht die Bentel-Mühle. Der Familienbetrieb ist noch heute aktiv.