Fahrerflucht in Weissach Unbekannte fährt auf falscher Seite

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagmorgen eine Unfallflucht in der Aidenbergsteige in Weissach beobachtet haben. Laut dem Polizeibericht war eine 20 Jahre alte Ford-Fahrerin um 7.30 Uhr in Richtung Bachstraße unterwegs, als ihr in der ersten Kurve der Aidenbergsteige eine bisher unbekannte Autofahrerin entgegenkam. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr die Unbekannte dabei auf der falschen Fahrbahnseite. Die 20 Jährige und die ihr entgegenkommende unbekannte Fahrerin bremsten scharf ab. Das Manöver reichte allerdings nicht aus, beide Fahrzeuge stießen zusammen.