Eine Fahrerflucht hat sich am Montag in der Merklinger Straße in Weil der Stadt ereignet. Gegen 11.20 Uhr wollte eine 22-jährige Audi-Fahrerin auf dem Parkplatz des „Fressnapf“ rückwärts ausparken. Der unbekannte Fahrer eines silbernen Autos, der ebenfalls ausparken wollte, übersah das womöglich und prallte gegen das Auto der 22-Jährigen. Er setzte darauf seine Fahrt in Richtung Merklingen fort. Der gesuchte silberne Wagen soll mit drei Personen besetzt gewesen sein, einem männlichen Fahrer, einer weiblichen Beifahrerin und einem weiteren männlichen Mitfahrer. Sie wurden auf zwischen 70 bis 75 Jahre geschätzt und hatten graue Haare. Hinweise an die Polizei, Telefon 0 71 52 / 60 50.