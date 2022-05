Einen Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer, der am Montag zwischen 15.45 und 16 Uhr einen geparkten Audi in Rutesheim beschädigte. Der Audi war am Fahrbahnrand der Pforzheimer Straße gegenüber einer Bäckerei abgestellt. Wie die Polizei berichtet, machte sich der unbekannte Fahrer aus dem Staub, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Leonberg nimmt Zeugenhinweise unter 0 71 52 60 50 entgegen.