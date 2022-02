Fahrerflucht in Ditzingen und Malmsheim Mehrere geparkte Autos beschädigt

In Malmsheim wird ein Seat beschädigt

Ebenfalls im Vorbeifahren streifte ein unbekannter Autofahrer einen Seat, der in der Schillerstraße in Malmsheim geparkt war. Auch hier fuhr der Unbekannte danach weiter, ohne seine Kontaktdaten zu hinterlassen. Der Unfall muss zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, passiert sein. Am Seat entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 beim Polizeirevier in Leonberg zu melden.