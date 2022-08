Fahrerflucht auf dem Engelberg Unbekannter verursacht Unfall und fährt weiter

Ein verletzter Radler und ein Schaden von 2500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagnachmittag in der Stuttgarter Straße in Leonberg. Laut der Polizei war um 17.45 Uhr ein Fahrer in einer vermutlich grauen Mercedes-E-Klasse Richtung Engelberg unterwegs. Wegen Fahrzeugen,die am Straßenrand geparkt waren – vermutlich wegen des Strohländles auf der Engelbergwiese –, musste er auf die Gegenspur ausweichen.