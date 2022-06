Fahrerflucht auf A81 Hyundai muss ausweichen und überschlägt sich mehrmals

Totalschaden und leichte Verletzungen

Der 48-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Wagen erlitt einen Totalschaden, den die Polizei auf etwa 20 000 Euro schätzt. Außerdem entstanden an einem Verkehrszeichen sowie an der Schutzplanke Schäden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Verkehrspolizei sucht nun unter der Telefonnummer 07 11 / 6 86 90 nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum unbekannten Fahrer machen können.