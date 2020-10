Sozialstation Leonberg Die E-Autos gibt es fast geschenkt dazu

Leonberg - Mit Elektroautos kommen die Mitarbeiter der Leonberger Sozialstation künftig zu ihren Patienten gefahren. Mit einem kleinen Festakt sind am Sitz „In der Au“ in Leonberg die dafür notwendigen Ladestationen und zwei Autos offiziell in Betrieb gegangen. 18 weitere Fahrzeuge können erst bis Jahresende geliefert werden.