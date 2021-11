Fahndung in Heimsheim Unbekannte brechen in Supermarkt ein

Heimsheim - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in einen Supermarkt in der Mönsheimer Straße in Heimsheim eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich gegen 01.40 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Fahndungsmaßnahmen mit einem Polizeihubschrauber und sieben Streifenwagen verliefen bisher ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Mühlacker, Telefonnummer 0 70 41 / 9 69 30, in Verbindung zu setzen.