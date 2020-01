Fachkräftemangel Pfleger warten monatelang auf Arbeitsvisum

Auch Marija Miljkovic wandte sich an eine solche Agentur in ihrer Heimat. Zielstrebig ging sie ihr persönliches Projekt ab. Innerhalb von sechs Monaten lernte sie Deutsch bis zum B 1-Level – die Anforderung deutscher Krankenhäuser an ihre Mitarbeiter. Doch dann begann das große Warten. Sieben Monate dauerte es, bis die Deutsche Botschaft ihr Visum fertig hatte. Die ganze Zeit saß Marija Miljkovic auf gepackten Koffern, bereit zum Abflug. Und ihr neuer Arbeitgeber – das Leonberger Krankenhaus des Klinikverbunds Südwest, wartete ebenfalls, dass die dinglichst benötigte Pflegerin endlich eintrifft.