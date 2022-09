Expertengespräch Wie kalt wird der Winter?

Der Hauptgrund liegt natürlich im von Putin zugedrehten Gashahn. Entsprechend hoch sind die Beschaffungskosten. Für Privathaushalte machen sie die Hälfte der Gesamtkosten aus, in der Industrie sogar 90 Prozent. Unglaubliche Summen.

Bundesnetzagentur entscheidet

Fragen aus dem Publikum, ob man nicht in Frankreich zumindest günstigen Strom kaufen könnte, beantwortet der Experte skeptisch: Die Franzosen hätten selbst Probleme. Außerdem sei der Strommarkt ein zentraleuropäisches Gesamtsystem. Will sagen: Es gibt keine Länder, denen es energiemäßig besonders gut oder schlecht geht. Alle sitzen in einem Boot. Aber allen explodierenden Preisen zum Trotz: „So lange es überhaupt noch einen Marktpreis gibt“, so sagt Fabian Spalthoff, „gibt es auch einen Markt.“

Wird es denn wirklich so knüppeldick kommen? „Das hängt von vielen Umständen ab“, sagt Stefan Rogat. „Vor allem an der Frage, wie kalt der Winter wird.“ Sollte es richtig eisig werden, entscheidet die Bundesnetzagentur, ob und wie die Energiezufuhr womöglich reduziert werde. Wobei Privathaushalte, Krankenhäuser, Pflegeheime, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen oder Verwaltungen zu den sogenannten geschützten Bereichen gehören. Hier seien vorerst keine Einschränkungen zu befürchten.

Speicher reichen nicht

Die vollen Gasspeicher, auf die die Politik gerne hinweist, sind für den Netzexperten ein zweischneidiges Schwert: „Die Kapazitäten reichen bei weitem nicht aus, um durch den Winter zu kommen. Normalerweise sind die für Spitzenverbräuche jenseits der normalen Lieferungen vorgesehen.“ Zumal viele der Speicher aus wirtschaftlichen Gründen abgebaut worden seien. Entscheidungen, die sich aus heutiger Sicht als falsch erweisen.