Existenzgründung Drohnenpilot verdient nun mit Videos sein Geld

Korntal-Münchingen. - Kurzarbeit, Kündigungen, weniger Aufträge: Die Pandemie hat mehrere Branchen hart getroffen und vielen Arbeitnehmern ein Loch in die Haushaltskasse gerissen. In diesen Zeiten spielen daher auch einige mit dem Gedanken, sich beruflich neu zu orientieren, die das vorher nicht in Erwägung gezogen haben. So mancher wagt sogar den Schritt der Existenzgründung. So wie Niklas Weihing, ein junger Mann aus Korntal-Münchingen, der sich mit einer ungewöhnlichen Geschäftsidee selbstständig gemacht hat.