Leonberg Kinder- und Jugendtage finden virtuell statt

Die Kunstschule der Leonberger Volkshochschule und der Waldkindergarten Wurzelkinder haben inzwischen zudem Bastelpakete für zu Hause vorbereitet. Die Kinder können zwischen einem Naturwebrahmen und einem Traumfänger wählen. Alle benötigten Materialien sind in den Paketen zu finden und können mit der beiliegenden Anleitung mit Hilfe der Eltern gebastelt werden.

Die Bastelpakete können in der Hauptstelle der Stadtbücherei und den drei Zweigstellen in Gebersheim, Höfingen und Warmbronn zu den üblichen Öffnungszeiten, zwischen Donnerstag, 8. Juli, und Samstag, 10. Juli, abgeholt werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Tanzshow und Konzert

Den Höhepunkt bilden zwei Live-Veranstaltungen im Stadtpark. Am 10. Juli führt das Jugendcafé Siesta um 14.30 Uhr eine Tanzshow mit acht unterschiedlichen Jugendgruppen auf. Und das Jugendhaus Leonberg bietet von 18.30 Uhr an ein Livekonzert mit den Bands „Uphoria“, „Sokae“ und „Bouncing Betty“ an. Einlass ist von 18 Uhran , der Eintritt für beide Veranstaltungen ist frei. Für den Zutritt ist eine Picknickdecke erforderlich, die gleichzeitig als Sitzplatz dient. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Erfassung der Kontaktdaten erfolgt direkt vor Ort per Luca App oder handschriftlich. Eine Maskenpflicht besteht auf dem gesamten Gelände – außer am eigenen Sitzplatz.