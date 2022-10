Event am Marktplatz Erster „Böblinger Döner-Sonntag“ im Fleischermuseum

Niemand weiß das besser als der Soziologe Eberhard Seidel. Mit seinem im März-Verlag erschienen Buch „Döner. Eine türkisch-deutsche Erfolgsgeschichte“ wirft er einen genauen Blick auf die Kulturgeschichte des Döners und spannt dabei den Bogen vom Osmanischen Reich bis in die Grillbuden der Gegenwart. Wer hat’s erfunden? Was ist eigentlich drin? Wo gibt’s denn den besten? Gibt’s auch eine Veggie-Variante? Wirklich alles, was man über die mit Kalbsrückenstreifen gefüllte Brottasche wissen kann, versammelt er auf äußerst unterhaltsame Weise in einem Band, aus dem er beim weltweit ersten „Böblinger Döner-Sonntag mit Alles“ im Fleischermuseum am Marktplatz liest – und im Gespräch mit Merve Kayikçi (SWR) Rede und Antwort steht. Selbstverständlich muss die Zuhörerschaft nicht hungrig bleiben, die Verkostung der Anwesenden mit ausreichend Döner und Ayran ist gewährleistet.