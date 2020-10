Umfassendes Hygienekonzept

Um den Abstand unter den Gästen zu wahren, wurde ein umfassendes Hygienekonzept ausgearbeitet. So wurden die Konfirmanden in kleinere Gruppen mit sechs bis sieben Kindern pro Gruppe unterteilt und wurden zu drei unterschiedlichen Zeiten gesegnet. Eine im Vorfeld festgelegte Sitzordnung sowie die Maskenpflicht am Platz sorgte zudem für einen geregelten Ablauf und ein geringeres Risiko, in Kontakt mit den Gästen einer anderen Familie zu kommen. Auch die Segnung wurde sorgfältig geplant. „Beim Konfirmationssegen konnte der Abstand zwischen mir und den Kindern nicht gewahrt werden. Deshalb haben wir dabei alle eine Maske getragen“, erklärt Carmen Stamer.