Leonberg - Den „Mittagstisch für Alle“ wird es auch in diesem Pandemiejahr wieder geben. Den organisieren die evangelisch-methodistische und die katholische Kirche in Leonberg. Von Mittwoch 12. Januar an bieten sie wieder „Mittagstisch zum Mitnehmen“ bei der Pauluskirche in der Robert-Kochstraße 3 an. Von 12 bis 13 Uhr werden hier mittwochs die Essenpakte ausgeben. Die Aktion endet am 30. März.