Ditzingen - Die Ditzinger Feuerwehr hat am Donnerstag einen Mann und eine Katze aus einer völlig verqualmten Wohnung in Ditzingen gerettet. Bewohner des Wohnkomplexes in der Höfinger Straße waren gegen 18.30 Uhr durch das Piepsen eines Rauchmelders aufgeschreckt worden. Nachdem sie auch Brandgeruch im Treppenhaus wahrgenommen hatten, riefen sie die Feuerwehr.