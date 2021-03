Eskalation nach Beziehungsende Mann drängt Ex-Freundin von der Autobahn ab

Der 31-Jährige sitzt jetzt in Haft

Der 31-Jährige mit deutscher Staatsbürgerschaft soll nach dem Unfall seinen Wagen nur kurz angehalten haben und dann weitergefahren seien. Er wurde von Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift angetroffen und gegen 2.35 Uhr vorläufig festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Tatverdächtige am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dem Mann wurde jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht und gefährlicher Körperverletzung in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.