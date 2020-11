Es ist 7,5 Hektar groß Weissach plant weiteres Baugebiet

Kommune kauft alle Grundstücke zuerst selbst an

Dass die gemeindeeigene Grundstücksfläche trotz klammer Kassen in den nächsten Jahren erheblich wachsen wird, ist nicht zuletzt auch dem aktuellen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr zu entnehmen. Dort wurden vorsorglich allein für 2021 stolze 2,9 Millionen Euro eingestellt, mit denen das Rathaus in die Lage versetzt werden soll, Grund und Boden zu erwerben. Bis ins Jahr 2024 sieht die Finanzplanung gar vor, dass sich diese Mittel jährlich auf zuletzt fünf Millionen Euro steigern. Bis in vier Jahren sollen so insgesamt fast 15 Millionen Euro für Grundstücksankäufe flüssig gemacht werden.

Der Bürgermeister weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Geld nicht einfach vergraben wäre: Die Kommune, so Töpfer, dürfe „ein Baugebiet nur entwickeln, wenn sie daraus so viel erlöst, dass ihre Aufwendungen gedeckt sind“. Soll heißen: Das Kapital muss am Ende wieder in die Kasse zurückfließen.