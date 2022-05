Erster Beigeordneter in Renningen Peter Müller ins Amt eingesetzt

Peter Müller bleibt der Erste Beigeordnete von Renningen. Am Montag ist er offiziell verpflichtet worden. Wenige Wochen zuvor hatte ihn der Gemeinderat wiedergewählt. „Das ist das beste Zeugnis, das ich von Ihnen bekommen konnte“, bedankte sich Peter Müller (53). Zwar war er der einzige Bewerber für den Posten, eine Wiederwahl war daher quasi gesetzt. In geheimer Wahl ein einstimmiges Ergebnis zu erhalten, sei für ihn jedoch etwas ganz Besonderes. Peter Müller ist jetzt seit 2006 Erster Beigeordneter von Renningen, seine dritte Amtszeit, die über acht Jahre geht, beginnt am 1. Juli.