Erster Aktionstag in Renningen So funktioniert Klimaschutz im Kleinen

Ina Reinhard, Klimaschutzbeauftragte der Stadt Renningen, schwitzt am heißen Sonntag unter dem großen Sonnenschirm auf dem Parkplatz an der Mediathek. Gleich ihr fächeln sich andere engagierte Bürger Luft zu, die alle bereitstehen, um die Besucher des Klimaschutztages über das Engagement für Natur und Umweltschutz in ihrer Stadt zu informieren. „In Renningen gibt es schon viele Vereine und Initiativen, die auf ganz unterschiedliche Weise im Umwelt- und Klimaschutz aktiv sind. Die wollen wir heute bekannter machen“, erklärt die Klimaschutzbeauftragte. Die Initiatoren wollen an diesem Tag den Besuchern auch zeigen, was jeder selbst tun kann und wie ohne großen Aufwand viel für Mensch und Natur bewirkt werden kann.